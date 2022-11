Bonnes nouvelles (Weeknotes #22)

Cette semaine a été pleine de bonnes nouvelles.

La première est que l’extension navigateur est désormais disponible à la fois sur Firefox (c’était déjà le cas) et Chrome. Je m’attendais à plus de problèmes avec ce dernier, mais après avoir soumis l’extension à nouveau au Web Store, elle a été rapidement acceptée. Le fait qu’elle soit simple a dû jouer en sa faveur. Je vais maintenant pouvoir mettre à jour l’interface de Flus pour lister les deux versions.

La deuxième bonne nouvelle (pour moi) est la suppression de Docker de l’infrastructure. Je l’avais mis en place parce que ça me simplifiait la vie d’un point de vue déploiement automatique. En pratique, Docker me posait trop de soucis en production (comme les mises à jour des images à faire à part ou l’indirection pour exécuter les commandes). Ça me permet de simplifier la stack technique, ce n’est pas plus mal. J’ai détaillé toute la procédure dans un billet de maintenance.

La troisième bonne nouvelle est la conséquence directe de la précédente. La charge CPU a immédiatement chuté après la suppression de Docker. Je vous laisse juge :

La quatrième plus ou moins bonne nouvelle va vous paraître bizarre. J’ai découvert fin décembre que pour acheter ou vendre des services à des entreprises de l’Union Européenne, même en tant que micro-entreprise, il y a des démarches particulières à faire. La première est de demander un numéro de TVA intracommunautaire (qui ne me fait pas perdre le bénéfice de la franchise). Ensuite, il me faudra déclarer mes ventes auprès des douanes et déclarer la TVA sur mes achats intracommunautaires (i.e. la location du serveur en Allemagne). Vous allez dire que cette « bonne » nouvelle a tout l’air d’en être une « super mauvaise ». C’est parce que la bonne nouvelle est la suivante : j’ai appelé le service des impôts, ils semblent encore moins au courant que moi de ce dispositif. Ouais, j’avais prévenu que c’était bizarre, mais ça me rassure de me dire que je ne suis pas le seul à être largué dans cette affaire. Histoire à suivre, je ferai sans doute un article pour expliquer toutes mes démarches.

La dernière bonne nouvelle : j’ai enfin pris le temps de rédiger un article que je voulais faire depuis l’ouverture de Flus 2. Il est prêt à être publié lundi. Je suis content d’arriver à varier les weeknotes avec d’autres types d’articles.

En alignant tout ça, j’ai l’impression de reprendre pied dans la pagaille que je décrivais dans les weeknotes de début de semaine. C’est peut-être celle-là, la dernière bonne nouvelle.